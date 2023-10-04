Объем торгов ИЦБ на СПБ бирже упал на 29% в сравнении с августом

Объём сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в сентябре этого года составил $2,42 млрд — на 29,06% ниже, чем в августе ($3,41 млрд) и на 58,65% меньше аналогичного показателя за сентябрь прошлого года ($5,85 млрд), сообщает площадка.