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Объем торгов на СПБ бирже в сентябре упал на 29% в сравнении с августом

Объем торгов на СПБ бирже в сентябре упал на 29% в сравнении с августом

Объём сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в сентябре этого года составил $2,42 млрд — на 29,06% ниже, чем в  августе  ($3,41 млрд) и на 58,65% меньше аналогичного показателя за сентябрь прошлого года ($5,85 млрд), сообщает площадка.

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