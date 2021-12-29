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Зеленский поручил проверить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами

Зеленский поручил проверить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию граждан Украины о принудительной вакцинации поручил правительству организовать проверку, в ходе которой будет выяснено, являются ли факты использования просроченных препаратов верными .

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