Утром 18 октября в деревне Калиновка Красноуфимского муниципального округа загорелся частный дом на улице Заречной, огонь охватил 20 квадратных метров и повредил стены, перекрытие и внутреннюю отделку.
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