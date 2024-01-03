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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» может стать первым клубом в истории с двумя треблами подряд. На это дают коэффициент 25.00

Букмекер БЕТСИТИ оценил шансы европейских клубов оформить требл в этом сезоне. Поставить на то, что любой клуб выиграет требл (победа в лиге, кубке и ЛЧ), можно с коэффициентом 7.

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