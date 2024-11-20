Trump Ignores Transition Rules

“A thousand miles from the austere buildings where Washington runs, Donald Trump’s transition team in his Mar-a-Lago resort has begun what a close ally calls a hostile takeover of the federal government,” the Washington Post reports.
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