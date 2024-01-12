С помощью зонда: нанокапилляры помогут создать лекарства будущего

Российские ученые создали уникальную методику исследования строения и свойств живых клеток. Они предложили новые инструменты, подходящие одновременно для многих типов молекулярных исследований, — модифицированные серебряными частицами нанокапилляры.
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