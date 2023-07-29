Доброго субботнего утра! Говорят, если почитать с утра наш дайджест, то день точно сложится хорошо 😇 1.
«Ювентус» исключен из Лиги конференций, дисквалификация украинской саблистки отменена, Тарасенко в «Оттаве», Марез перешел в «Аль-Ахли» и другие новости
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Андрей
Дух Международного Олимпийского Комитета дурно пахнет, можно сказать, воняет!!))
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9 час.
КузнецовВВ
Винер лизнула так лизнула.
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6 час.
КузнецовВВ
6 этап женского Тур де Франс выиграла датчанка Эмма Норсгард. 122 километра от Альби до Бланьяка она преодолела за 2 часа 59 секунд 16 секунд. Вместе с ней в одной группе на финиш приехали 102 гонщицы. Второе место на этапе заняла Шарлотт Коол из Голландии, третье - лидер гонки Лотта Копецки. Тамара Дронова приехала в большой первой группе и заняла на этапе 95 место, но при этом получили то же время что и победительница. Копецки остается лидером гонки, 53 секунды ей проигрывает Эшли Мулман из ЮАР, 55 секунд итальянка Элиза Лонго Боргини. Тамара Дронова на 19 месте с отставанием 2 минуты 56 секунд. Сегодня у гонщиц тяжелейший горный этап в Пиринеях со штурмом двух легендарных вершин - Аспен и Турмале, и финишем на высоте более 2000 метров.
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6 час.
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