«Ювентус» исключен из Лиги конференций, дисквалификация украинской саблистки отменена, Тарасенко в «Оттаве», Марез перешел в «Аль-Ахли» и другие новости

КузнецовВВ

6 этап женского Тур де Франс выиграла датчанка Эмма Норсгард. 122 километра от Альби до Бланьяка она преодолела за 2 часа 59 секунд 16 секунд. Вместе с ней в одной группе на финиш приехали 102 гонщицы. Второе место на этапе заняла Шарлотт Коол из Голландии, третье - лидер гонки Лотта Копецки. Тамара Дронова приехала в большой первой группе и заняла на этапе 95 место, но при этом получили то же время что и победительница. Копецки остается лидером гонки, 53 секунды ей проигрывает Эшли Мулман из ЮАР, 55 секунд итальянка Элиза Лонго Боргини. Тамара Дронова на 19 месте с отставанием 2 минуты 56 секунд. Сегодня у гонщиц тяжелейший горный этап в Пиринеях со штурмом двух легендарных вершин - Аспен и Турмале, и финишем на высоте более 2000 метров.