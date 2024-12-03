Не штурмовать, а «резать». Российская армия шокирует ВСУ в Донбассе

Сергей Адамов 2 декабря 2024 г. Вооружённые силы России наращивают темпы наступления в зоне СВО. За время осенней кампании российские войска освободили 88 населённых пунктов в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны.
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