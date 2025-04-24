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Плющев об «Ак Барсе»: «С таким сбалансированным составом и приличными легионерами, при поддержке судейского департамента, проиграть четыре матча подряд – это приговор»

Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Динамо» (2-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина. – Что больше всего удивило на стадии четвертьфиналов? – Исчезновение «Ак Барса».

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