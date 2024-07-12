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Песков: весь мир обратил внимание на оговорки Байдена

Песков: весь мир обратил внимание на оговорки Байдена

В Кремле понимают, что весь мир обратил внимание на оговорки президента США Джо Байдена, сделанные им в рамках саммита НАТО.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А вот это как раз и есть &quot;вмешательство в предвыборную компанию другого государства&quot; - по правилам нам должно быть глубоко пох, кого выбирают себе пиндосы - они себе выбирают - хотят себе маразматичного доходягу - получат маразматичного доходягу, имеют право, заслужили.  Хорошо хоть не чернокожий гей-транссексуал инвалид на всю голову, с ярко выраженным синдромом Дауна. Хотя... дойдут и до такого.
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