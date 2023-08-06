Военное обозрение

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Суверенные чипы: Россия в мировой полупроводниковой битве

Суверенные чипы: Россия в мировой полупроводниковой битве

Технологическая революция в отдельно взятой стране Чипы – наше всё. Под таким лозунгом можно начинать любое собрание промышленных комиссий в любой стране.

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