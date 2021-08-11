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Спасти миллионы жизней: российской вакцине "Спутник V" исполнился год

В России скоро будет доступна ещё одна вакцина от COVID-19. На это раз в виде спрея. Как рассказал "Известиям" глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат успешно прошел доклинические испытания и полностью готов к следующему этапу.

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