Спасти миллионы жизней: российской вакцине "Спутник V" исполнился год

В России скоро будет доступна ещё одна вакцина от COVID-19. На это раз в виде спрея. Как рассказал "Известиям" глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат успешно прошел доклинические испытания и полностью готов к следующему этапу.
В России скоро будет доступна ещё одна вакцина от COVID-19. На это раз в виде спрея. Как рассказал "Известиям" глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат успешно прошел доклинические испытания и полностью готов к следующему этапу.
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