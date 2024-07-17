Российских туристов, отдыхающих на индонезийском острове Бали, попросили одеваться скромнее. На скутерах не стоит ездить в бикини, поскольку открытая одежда отвлекает водителей от дороги, заявили в местном департаменте туризма.
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