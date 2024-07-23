Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    Всем по домамВОЗ заявила о всп...
  • zhanna simonova
    Клещи активировались потому,что происходит переход с 4 уровня на 5.они жители 2 и3 уровня .После 02 02 2025 г их числ...В Самарской облас...
  • Eduard
    Видали,как наши деньги чужакам раздают,словно у самих проблем и нищеты нет!Новый премьер Эст...

В Госдуме предложили ввести арест на 10 суток для военных на СВО за смартфоны

В Госдуме предложили ввести арест на 10 суток для военных на СВО за смартфоны

Военнослужащим российских войск в зоне спецоперации может грозить дисциплинарный арест до 10 суток, если они предоставят прессе или опубликуют в Сети сведения касательно собственной принадлежности к армии России, прочим войскам и формированиям, а также данные, позволяющие определить их местонахождение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх