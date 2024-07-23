В Госдуме предложили ввести арест на 10 суток для военных на СВО за смартфоны

Военнослужащим российских войск в зоне спецоперации может грозить дисциплинарный арест до 10 суток, если они предоставят прессе или опубликуют в Сети сведения касательно собственной принадлежности к армии России, прочим войскам и формированиям, а также данные, позволяющие определить их местонахождение.