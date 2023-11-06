Посол Чили выступил за проведение товарищеского матча с Россией

Посол Чили в России готов продвигать идею товарищеского матча с Россией. Чрезвычайный и полномочный посол Чили в России Эдуардо Рауль Эскобар Марин поделился мыслями о возможности проведения товарищеского матча между странами.
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