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Минобороны РФ: Заявления о якобы падении «российских» ракет в Польше являются провокацией

Минобороны РФ: Заявления о якобы падении «российских» ракет в Польше являются провокацией

РИАМО - 15 ноя. Информация, распространенная польскими СМИ и официальными лицами, о якобы падении «российских» ракет в районе польского Пшеводува, является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает министерство обороны России.

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