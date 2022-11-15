Минобороны РФ: Заявления о якобы падении «российских» ракет в Польше являются провокацией

РИАМО - 15 ноя. Информация, распространенная польскими СМИ и официальными лицами, о якобы падении «российских» ракет в районе польского Пшеводува, является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает министерство обороны России.
РИАМО - 15 ноя. Информация, распространенная польскими СМИ и официальными лицами, о якобы падении «российских» ракет в районе польского Пшеводува, является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает министерство обороны России.
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