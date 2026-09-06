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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муса из «Далласа» догнал Месси и делит лидерство в гонке бомбардиров МЛС. У форвардов по 18 голов

Форвард « Далласа » Петар Муса сделал дубль в матче с «Канзас Сити» (5:3). 28-летний хорват забил 18-й гол в сезоне МЛС и вышел на первое место в гонке бомбардиров, сравнявшись с нападающим « Интер Майами » Лионелем Месси .

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