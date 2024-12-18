Как встречать Новый год 2025: традиции, советы и идеи Ирина ВальковаНовый год 2025 будет особенным: покровительствовать ему будет Зелёная Деревянная Змея — мудрый, утончённый и загадочный символ по восточному календарю.
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