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Закон и Порядок

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«За убийством генерала Кириллова буквально отовсюду торчат уши британцев»

«За убийством генерала Кириллова буквально отовсюду торчат уши британцев»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что англосаксы являются главными выгодополучателями от убийства начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Значит ли это ,что &quot; сезон охоты &quot; открыт ?
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20 час.

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