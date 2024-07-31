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Предприниматели рассказали о минусах работы на себя

Предприниматели рассказали о минусах работы на себя

Предприниматели и самозанятые назвали нестабильный заработок главным минусом работы на себя. Так ответили 37% опрошенных россиян, следует из результатов исследования сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.

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