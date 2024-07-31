Предприниматели рассказали о минусах работы на себя

Предприниматели и самозанятые назвали нестабильный заработок главным минусом работы на себя. Так ответили 37% опрошенных россиян, следует из результатов исследования сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии