Социолог заявила, что зумеры не мечтают о сумках Биркин и домах у моря

Эксперт объяснила, почему для поколения Z важнее, чтобы рабочий день заканчивался в 18:00, а досуг позволял раскрыть себя Социолог Наталья Соловьева, младший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт‑Петербурге, рассказала, чем жизненные ориентиры зумеров отличаются от устремлений предыдущих поколений.