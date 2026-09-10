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Социолог заявила, что зумеры не мечтают о сумках Биркин и домах у моря

Социолог заявила, что зумеры не мечтают о сумках Биркин и домах у моря

Эксперт объяснила, почему для поколения Z важнее, чтобы рабочий день заканчивался в 18:00, а досуг позволял раскрыть себя Социолог Наталья Соловьева, младший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт‑Петербурге, рассказала, чем жизненные ориентиры зумеров отличаются от устремлений предыдущих поколений.

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