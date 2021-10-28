РБА, Дебель: наша цель – разогнать рост инфляции

Как заявил замглавы ЦБ Австралии Г.Как заявил замглавы ЦБ Австралии Г. Дебель: Цель монетарной политики – генерировать рост инфляции Мы будем приветствовать небольшой рост инфляции, но не примем ее значительный разгон Экономика сохраняет сильный базовый моментум Основная часть того, что наблюдает сейчас РБА в национальной экономике – это позитивные факторы ЦБ будет пристально наблюдать за развитием ситуации на рынке труда в ближайшие месяцы Напомним, что на следующей неделе Австралия опубликует данные по росту зарплат в 3-м квартале.