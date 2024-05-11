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Участника из Нидерландов отстранили от "Евровидения-2024"

Участника из Нидерландов отстранили от "Евровидения-2024"

Международный песенный конкурс "Евровидение-2024" проходит в шведском городе Мальме 7-11 мая. В 2022-м России запретили участвовать в шоу после начала военной операции на Украине, однако в отношении воюющего в Газе Израиля такие санкции не применили.

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