Калининградские транспортные полицейские и представители Общественного совета присоединились к ежегодной акции «8 марта в каждый дом»

В преддверии Международного женского дня в рамках акции «8 Марта в каждый дом» калининградские транспортные полицейские и члены Общественного совета при ведомстве поздравили женщин-пассажиров на Северном вокзале.
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