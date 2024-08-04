Борис Корчевников Мы всё ещё живём в оккупации. Об этом тихо кричит наш язык. Наводнённый, как мусором, наравне с матом, бессмысленными англицизмами.
Борис Корчевников: Мы всё ещё живём в оккупации
Комментарии
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S
Sobering
Что открывал СССР, те и шли названия в мир. А так молодые ищут короткие названия действительности и вещей.
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7 час.
epobedimski
Молодец!
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6 час.
Jolie
Это какая-то старая русская хворь: желание быть кем-то, только не самими собой. Выздоровление от неё вполне может начаться с языка.(с) Верно ,Борис!!! Это точно- желание ВЕЧНОЕ русское "желание"(т.е. ДУРЬ!!) быть/казаться кем-то там ...
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5 час.
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