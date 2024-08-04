Борис Корчевников: Мы всё ещё живём в оккупации

Что открывал СССР, те и шли названия в мир. А так молодые ищут короткие названия действительности и вещей.

Jolie

Это какая-то старая русская хворь: желание быть кем-то, только не самими собой. Выздоровление от неё вполне может начаться с языка.(с) Верно ,Борис!!! Это точно- желание ВЕЧНОЕ русское "желание"(т.е. ДУРЬ!!) быть/казаться кем-то там ...