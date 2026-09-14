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Зубов — о победе «Лады» над минским «Динамо»: «Слава богу, большинство работает»

Зубов — о победе «Лады» над минским «Динамо»: «Слава богу, большинство работает»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (4:2) в матче КХЛ.

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