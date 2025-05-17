Renault выводит на рынок «старшего брата» Дастера: подробности

Внушительный кроссовер готовится к дебюту на глобальной арене под новым именем – . Этот ребрендинг не случаен: Renault намерена расширить свое присутствие на международных рынках, используя успешную концепцию Bigster, но адаптированную под более премиальный и узнаваемый имидж марки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии