Ракова объявила о начале набора в центре для одаренных незрячих детей в Москве

В Москве начался набор на новый учебный год во Всероссийский центр для одаренных незрячих детей. Помимо школьной программы, там предлагают участие в олимпиадах, творческих и спортивных проектах и конкурсах, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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