Путин подписал закон о доплате 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет

Президент Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы, с документом можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов.
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