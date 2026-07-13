Путин: идет работа над защищенной системой снабжения Крыма топливом

В России ведут разработку защищенной системы снабжения топливом Крыма. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе форума Общероссийского народного фронта "Все для победы", передает пресс-служба Кремля.
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