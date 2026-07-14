Федоров заявил, что Овечкину не так просто далось решение продолжить карьеру в НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Сергей Федоров считает, что нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину не так просто далось решение продолжить карьеру в НХЛ.
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