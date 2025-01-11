«Слишкович – футбольный человек, с ним мы можем остаться в РПЛ». Капитан «Оренбурга» Малых о тренере

– Есть ли ощущение, что Слишкович – тот тренер, который сможет помочь «Оренбургу» сохранить прописку в РПЛ? – Да, потому что видно, что это человек футбольный, с небольшим, но опытом – в «Спартаке» поработал, у него есть свое видение и понимание, во что он хочет играть.