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Hyundai Rotem разрабатывает принципиально новую силовую установку для танка K3

Hyundai Rotem разрабатывает принципиально новую силовую установку для танка K3

Южнокорейская компания Hyundai Rotem прорабатывает облик ОБТ нового поколения. В проекте K3 хотят использовать передовые технологии и решения, например, силовую установку на основе топливных элементов.

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