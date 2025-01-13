Последствия неудачной чиповки и прошивки Nintendo Switch Lite, Oled. Ремонт и восстановление работоспособности

Всём привет, сегодня хочу рассказать про ремонт игровых консолей Nintendo Switch. Занимаюсь ремонтом Nintendo я довольно плотно уже года 4 и за это время много консолей прошло через мои руки, а сегодня хочу рассказать про самые частые проблемы и их решения.