Нарочно не придумаешь: разгильдяи из ВМФ Франции слили в фитнес-приложение секреты ядерного флота

Французское издание LeMonde пишет, что военнослужащие французского флота подводных лодок с ядерным оружием случайно «слили» данные о патрулировании субмарин через фитнес-приложение Strava, отслеживающее спортивные достижения.
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