Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бабин
    А России зачем такое перемирие=что бы вы за это время вооружили Украину Так это было-в СтамбулеКомитетчик сейма:...
  • Аркадий Шацкий
    Достали наверно уже, рады поводу избавиться.Сворачивание пове...
  • Регина Толстоброва
    Вам бы только что нибудь расчленить. развалить какое государство. Ужас.Украина лишится т...

Нарочно не придумаешь: разгильдяи из ВМФ Франции слили в фитнес-приложение секреты ядерного флота

Нарочно не придумаешь: разгильдяи из ВМФ Франции слили в фитнес-приложение секреты ядерного флота

Французское издание LeMonde пишет, что военнослужащие французского флота подводных лодок с ядерным оружием случайно «слили» данные о патрулировании субмарин через фитнес-приложение Strava, отслеживающее спортивные достижения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх