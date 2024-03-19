Бумаги Tesla подорожали на фоне увеличения цен на Model Y в Европе и США

Акции американской корпорации Tesla подскочили в ходе торгов в понедельник, 18 марта, почти на 7% после того, как автопроизводитель объявил о повышении цен на свои электромобили Model Y в некоторых европейских странах и США, пишет Reuters.
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