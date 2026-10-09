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«Марина жестко бухала»: Надежда Сысоева раскрыла правду о конфликте с Федункив на гастролях

«Марина жестко бухала»: Надежда Сысоева раскрыла правду о конфликте с Федункив на гастролях

Актриса Надежда Сысоева рассказала о конфликте с коллегой Мариной Федункив. По её словам, нетрезвая Федункив ударила её в живот, а затем попыталась извиниться за своё поведение.

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