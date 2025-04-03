Всё это хорошо, но удивляет один важный момент: нет качественной работы Минтранса по привлечению в отрасль водителей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Всё это хорошо, но удивляет один важный момент: нет качественной работы Минтранса по привлечению в отрасль водителей.