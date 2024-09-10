Из Украины сбежала целая армия уклонистов – Луценко

А то, что пределы России, с начала СВО, покинули порядка миллиона человек, автора не смущает? Он может обьяснить причины их отьездов?

Константин Самарин

И тех, и других. А за взятки, или так- мне не докладывали. Кто-то рвется защищать страну на СВО, а кто-то убегает из нее. При этом,далеко не самые богатые, спасая свой капитал, а просто боясь за свою жизнь. Ну а зачем кому-то давать взятки, если, как я знаю, выезд из России гражданам призывного возраста не запрещен.