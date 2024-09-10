Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Из Украины сбежала целая армия уклонистов – Луценко

Из Украины сбежала целая армия уклонистов – Луценко

Украину с февраля 2022 года покинули 630 тысяч военнобязанных. Они это сделали за взятки, общий объем которых, по меньше мере, превышает 6 миллиардов долларов.

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Комментарии
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Константин Самарин
А то, что пределы России, с начала СВО, покинули порядка миллиона человек, автора не смущает? Он может обьяснить причины их отьездов?
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18 час.
Николай Николаевич
Человек или уклонистов? За взятки или бесплатно? Уточните,пожалуйста.
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16 час.
Константин Самарин
И тех, и других. А за взятки, или так- мне не докладывали. Кто-то рвется защищать страну на СВО,  а кто-то убегает из нее. При этом,далеко не самые богатые, спасая свой капитал, а просто боясь за свою жизнь. Ну а зачем кому-то давать взятки, если, как я знаю, выезд из России гражданам призывного возраста не запрещен.
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15 час.

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