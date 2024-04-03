Названы самые популярные страны Европы у российских туристов

Российские туристы стали чаще интересоваться путешествиями в Европу. По словам представителей туристической отрасли, наиболее популярными направлениями являются Италия, Франция, Черногория и Кипр, пишет РИА Новости.
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