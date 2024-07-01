Россия ловит ВСУ на ротации – вопрос к спецслужбам, откуда РФ про нее знают, – киевский эксперт

Российские войска добиваются успехов на том или ином направлении, подлавливая ВСУ во время ротации. Это происходит уже не в первый раз, потому спецслужба пора задаться вопросом – а нет ли в войсках «крота», который информирует российскую армию о предстоящей смене подразделений.
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