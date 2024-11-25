Пассажирам загоревшегося SSJ 100 вернули багаж после 8 часов ожидания

Накануне вечером в аэропорту Антальи Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку. Пассажиры загоревшегося лайнера, с нетерпением ожидавшие возвращения своего багажа, наконец-то смогли его получить спустя целых восемь часов после инцидента.