Пассажирам загоревшегося SSJ 100 вернули багаж после 8 часов ожидания

Накануне вечером в аэропорту Антальи Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку. Пассажиры загоревшегося лайнера, с нетерпением ожидавшие возвращения своего багажа, наконец-то смогли его получить спустя целых восемь часов после инцидента.
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