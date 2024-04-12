Штаб Трампа объяснил, почему он не хочет ехать на Украину

REUTERS/Marco Bello Бывший президент США Дональд Трамп не считает целесообразным посещать Киев, так как не занимает официального поста, заявил в беседе c New York Post представитель его предвыборного штаба.
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