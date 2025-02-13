Телеграм-канал губернатора Василия Анохина попал в топ-30 самых цитируемых в СМИ

Ближайшими соседями губернатора Смоленской области по рейтингу стали Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров Телеграм-канал губернатора Смоленской области Василия Анохина пошёл в топ-30 по цитируемости российскими СМИ.
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