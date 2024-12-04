Noctua поделилась рецептом, как приглушить вентиляторы в ПК с помощью 3D-принтер...

Noctua поделилась рецептом, как приглушить вентиляторы в ПК с помощью 3D-принтераПри создании блока питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition компания Noctua разработала для его 120-мм вентилятора необычную решётку, которая снижает уровень шума.