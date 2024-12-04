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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Noctua поделилась рецептом, как приглушить вентиляторы в ПК с помощью 3D-принтер...

Noctua поделилась рецептом, как приглушить вентиляторы в ПК с помощью 3D-принтер...

Noctua поделилась рецептом, как приглушить вентиляторы в ПК с помощью 3D-принтераПри создании блока питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition компания Noctua разработала для его 120-мм вентилятора необычную решётку, которая снижает уровень шума.

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