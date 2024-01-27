The Washington Post рассказала о совещаниях в России по подрыву влияния доллара

Песков опроверг эти сведения, но отметил, что Кремль создает «новую систему экономических нейронов»В 2022-2023 годах российские власти проводили совещания, на которых обсуждали способы подорвать роль доллара как мировой резервной валюты, сообщает The Washington Post (WP).
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