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Яна Лантратова: 10 российских бойцов вернулись из плена на Родину

Яна Лантратова: 10 российских бойцов вернулись из плена на Родину

Еще 10 наших военнослужащих вернулись домой. Самое главное сейчас — чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее могли быть рядом с близкими, - заявила Яна ЛантратоваВ Гомеле при содействии Белоруссии состоялась очередная гуманитарная миссия по обмену военнопленными в формате «10 на 10».

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