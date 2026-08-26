Яна Лантратова: 10 российских бойцов вернулись из плена на Родину

Еще 10 наших военнослужащих вернулись домой. Самое главное сейчас — чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее могли быть рядом с близкими, - заявила Яна ЛантратоваВ Гомеле при содействии Белоруссии состоялась очередная гуманитарная миссия по обмену военнопленными в формате «10 на 10».