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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт: «Чемпионство «Никс» – лучшее, что я когда-либо видел как зритель»

Кевин Дюрэнт поделился мнением о чемпионском сезоне « Нью-Йорка » и признался, что до последнего не верил в успех команды.

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