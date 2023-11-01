Актёр Сухоруков об отъезде из России: "Вы меня оскорбляете"

Народный артист России, звезда фильма "Брат" Виктор Сухоруков высказался об отъезде за границу.Напомним, что в прошлом году часть артистов, музыкантов и прочих деятелей искусства покинули Россию в связи с началом СВО.
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